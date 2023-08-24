Под Ростовом простились с влюбленными, разбившимися в аварии с восемью погибшими

Влюбленных, погибших в аварии, похоронили в один день Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ростовской области, в Мартыновском и Волгодонском районах, с разницей в пару часов прошли похороны. Прощались с 23-летним мужчиной и его 21-летней невестой. Пара разбилась в страшной аварии на трассе под Волгодонском.

На своей «Ладе» они врезались в «четырнадцатую», в которой ехали родители и их четверо детей возрастом от трех до 10 лет. Все члены семьи также погибли на месте происшествия.

Следствие продолжает выяснять детали аварии.

- По факту ДТП возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение лицом, управляющим автомобилем правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц», - прокомментировали в региональном следкоме.

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