В Ростове-на-Дону открыли два новых скейт-парка

Раньше спортсмены могли собираться только на Гребном канале Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В двух районах Ростова-на-Дону открыли новые скейт-парки, заниматься на них совершенно бесплатно могут экстремалы любого уровня подготовки. Об этом в своем телеграм-канале рассказал глава городской администрации Алексей Логвиненко.

По словам сити-менеджера, площадки смонтировали в парке имени Собино и в сквере «Дружба», на бульваре Комарова.

- Даже утром здесь много занимающихся на скейтбордах, стритбордах, велосипедах ВМХ, самокатах и роликах. Каждая площадка представляет собой комплекс из 12 элементов, в числе которых плаза, мини-рампа, прямая разгонка, флайбокс, спайн, рейл, - отметил Алексей Логвиненко.

Чиновник добавил, что раньше спортсмены могли собираться только на Гребном канале, где недавно был открыт скейт-парк с обновленной BMX-зоной. В будущем подобные объекты планируют создать во всех районах донской столицы.

- Мы уже построили два скейт-парка, и до конца года планируем возвести еще шесть. Уверен, доступные трассы дадут новый импульс развитию спорта среди ростовчан, - подчеркнул Алексей Логвиненко.

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