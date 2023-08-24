Ростовчанам рассказали, что необходимо есть осенью

Врач-диетолог посоветовала ростовчанам в осенний период есть томаты и сушенные яблоки Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Ростовчанам рассказали какие продукты нужно есть осенью. Об этом сообщает портал NEWS.ru со ссылкой на врача-диетолога Елену Соломатину.

По словам специалиста, сохранить иммунитет в холодное время года помогают фрукты и овощи. Осенью отлично подойдут даже консервированные овощи и ягоды. В таком виде продукты также сохраняют свои полезные свойства. В первую очередь речь идет о томатах, чернике, малине и сушеных яблоках.

Активность содержащихся в томатах бета-каротинов и ликопинов возрастает при термической обработке. Черника в консервированном виде сохраняет полезные свойства, но не нужно добавлять большое количество сахара. Малина, облепиха, можно сушить яблоки, количество калия в них только возрастет, — добавила Елена Соломатина.

Специалист также добавила, что с наступлением осени необходимо постепенно добавлять в рацион теплые овощные супы с брокколи или из кабачков. Также нужно увеличить количество

потребляемого мяса и жирной рыбы. Важно употреблять и омега-3 кислоты, которые укрепляют клеточные мембраны.

Мясо и рыба в вареном или тушеном виде укрепят иммунную систему, - добавила диетолог.

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