Жителям Ростовской области рассказали, насколько подорожал набор для первоклассника

Ростовчанам сообщили, что стандартный набор для первоклассника подорожал на 7% Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Ростовчанам сообщили, сколько стоит стандартный набор для первоклассника. Об этом рассказал портал NEWS.ru.

Согласно опубликованной информации, в среднем обычный набор обойдется в 3670 рублей. В него входит рюкзак в районе 1600 рублей и канцелярия: ручки, пенал, тетради, обложки, краски, клей-карандаш и так далее. В сравнении с прошлым годом такой набор был на 7% дешевле.

Отметим, что стоимость такого набора может варьироваться от требований школ и учителей.

Напомним, что в Госдуме РФ предложили ввести соцналоговый вычет на покупку школьных товаров. Ведь за год стоимость необходимых вещей значительно увеличилась в цене. Об этом говорят и сами родители школьников.

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