Жители Ростовской области пожаловались в августе на нашествие слизней

Благоприятные условия для слизней в этом году создали дожди Фото: Михаил ФРОЛОВ

Жители Ростовской области пожаловались на нашествие слизней, которые в большом количестве облюбовали листья и садовые дорожки. Активность вредителей, к слову, оказалась вполне объяснима.

На сайте референтного центра Россельхознадзора отмечают, что слизни любят влажность, а также обилие растительной пищи. Такие благоприятные условия в этом году создали дожди, которые шли весной и летом.

Выжить слизней с участка не так легко. Следует помнить, что они довольно быстро размножаются в необработанной земле и в стеблях, которые выбрасывают после прополки.

- При минимальной обработке почвы слизни размножаются быстрее, так как оставшаяся стерня создает им благоприятнейшие условия для питания и развития. Они больше активны ночью и днем в пасмурную погоду, в остальное время прячутся под мульчей, - отмечают специалисты.

Садоводам и огородникам советуют вскопать участки, чтобы яйца вредителей погибли. Также можно приманить ежей, которые время от времени лакомятся слизнями.

Добавим, моллюски без панциря умеют хорошо скрываться и устойчивы к пестицидам. Кроме того, они плодовиты: каждая особь способна отложить до 500 яиц, а молодые слизни могут давать потомство уже через 1,5 месяца. Продолжительность жизни каждой особи - два года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

300 фазанов выпустили на территории охотугодий Ростовской области

Новых пернатых завезли на угодья «Общества охотников и рыболовов» в Ростовской области (подробности)