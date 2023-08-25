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НовостиОбщество24 августа 2023 21:00

В Калмыкии установили ежемесячную выплату для молодых педагогов

Глава Калмыкии назначил ежемесячную выплату молодым педагогам
Татьяна ТИХОНОВА
Молодым учителям в Калмыкии будут доплачивать по пять тысяч рублей.

Молодым учителям в Калмыкии будут доплачивать по пять тысяч рублей.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Ежемесячную выплату для молодых педагогов установили в Калмыкии. Об этом на ежегодном Августовском совещании педагогических работников сообщил глава региона Бату Хасиков.

- Мною принято решение установить с первого сентября ежемесячную денежную выплату в размере пяти тысяч рублей отдельным категориям педагогических работников до 35 лет включительно, - заявил глава Республики Калмыкия.

Как отметил Бату Хасиков, новая мера поддержки направлена на стимулирование в регионе молодых педагогов дополнительного и среднего профессионального образования и воспитателей, в первую очередь, тех, кто работает в сельской местности.

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