В Ростовской области мужчина забил товарища до смерти

В ходе допроса мужчина полностью признал свою вину. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростовской области мужчина до смерти забил своего товарища. Об этом сообщили в СУ СКР по региону.

По данным следствия, 20 августа в Цимлянском районе 37-летний мужчина пришел в гости к 42-летнему знакомому. Мужчины решили выпить за встречу. Спустя время между ними завязался спор. На фоне выпитого ссора переросла в драку. Гость набросился на товарища с кулаками и нанес ему множество ударов по голове. Испугавшись, что тот умрет, он вызвал скорую помощь. Однако 42-летний мужчина скончался по дороге в больницу. Злоумышленника задержали.

В ходе допроса он полностью признал свою вину. В отношении него возбудили уголовное дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».

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