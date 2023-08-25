Многодетная мать заколола мужа ножом в спину в Калмыкии

От полученных ран глава семейства скончался на месте. Фото: СУ СК по Республике Калмыкия

По обвинению в убийстве собственного мужа предстанет перед судом 47-летняя многодетная мать из Калмыкии. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СК по региону.

Как стало известно «КП — Ростов-на-Дону» из собственного источника, у женщины и ее 54-летнего супруга было двое взрослых детей, а двум ребятам еще нет 18 лет. Муж и жена нигде не работали, состояли на учете у нарколога с алкоголизмом, часто выпивали вместе и ссорились вплоть до драк.

Очередной конфликт на бытовой почве в ночь на 10 июня 2023 года привел к непоправимому. По версии следствия, супруги выпили спиртного и поссорились, и в результате женщина нанесла мужу как минимум три удара ножом в спину. От полученных травм мужчина скончался на месте.

Было возбуждено уголовное дело. Когда расследование завершилось, материалы передали в суд.

- Женщина обвиняется по статье «Убийство», которая предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 6 до 15 лет, - прокомментировали в Следкоме Калмыкии.

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