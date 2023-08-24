Известный колбасный завод из Ростова планирует переехать за город

В Ростове колбасный завод планирует переехать из центра города за город ради снижения издержек Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростове известный колбасный завод планирует переехать за город. Об этом сообщил гендиректор предприятия «Тавр» Александр Ремета порталу Donnews.

По словам руководителя предприятия, здания на проспекте Буденновском с Текучева стали слишком маленькими для такого производства. Также компания планирует снизить издержки по содержанию четырехэтажных строений.

Сейчас компания занимается поиском подходящего здания в пригороде донской столицы. Отметим, что это не первая попытка сменить территорию производства. Так, до 2020 года предприятие планировало переехать в промзону в южной части Батайска, однако попытка не увенчалась успехом.

Что произойдет с 11 гектарами в центре Ростова после переезда компании пока неизвестно.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Власти Ростовской области передадут Wildberries 31 га земли

Губернатор Ростовской области подписал распоряжение о передаче Wildberries 31 га земли (подробнее)