На ремонт и оснащение школ в Ростовской области направлено 5,5 миллиарда рублей

Четыре миллиарда было направлено на ремонт, а полтора - на оснащение школ. Фото: пресс-служба губернатора Ростовской области

Школы в Ростовской области отремонтируют и оснастят на 5,5 миллиарда рублей. Такую сумму назвали на традиционной августовской педагогической педконференции, где губернатор Василий Голубев обсудил с профессиональным сообществом цели и приоритеты на предстоящий учебный год, сообщает министерство общего и профессионального образования Дона.

- К 1 сентября в Ростовской области подготовлено почти три тысячи образовательных организаций, в которые придут 462 тысячи школьников, в том числе 51 тысяча первоклассников, к занятиям приступят также 87 тысяч студентов колледжей и техникумов, - прокомментировал Василий Юрьевич.

На капремонт 44 школ, детских садов и колледжа в этом году предусмотрено более 4 миллиардов рублей. Кроме этого, на оснащение школ дополнительно было направлено около полутора миллиардов рублей. Благодаря нацпроектам «Образование» и «Демография» к началу учебного года 2023/24 созданы образовательные площадки в 49 муниципалитетах, откроются семь IT –кубов и 67 «Точек роста».

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