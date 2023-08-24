В Ростовской области в ДТП столкнулись грузовик и две легковушки

В Шахтах на улице Шоссейной произошла авария с «КамАзом». Фото: УГИБДД по Ростовской области

В Ростовской области в ДТП столкнулись фура и легковушка. Об этом сообщили в УГИБДД по региону. Авария произошла в Шахтах 24 августа около 13:30.

По предварительной информации, 66-летний водитель грузовика двигался по улице Шоссейной, 69. Мужчина не выдержал безопасной дистанции с автомобилем «Фольксваген Поло», под управлением 27-летнего водителя. Из-за чего легковушка отлетела в автомобиль «Рено Каптюр».

В результате столкновения транспортные средства получили механические повреждения. К счастью, обошлось без пострадавших.

Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее «КП – Ростов-на-Дону» сообщала, что в Новошахтинске 23 августа отечественное авто сбило годовалую малышку. С травмами девочку увезли в реанимацию.

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