В Ростове в последние летние выходные будет облачно и +29 градусов

Ростовчан ждут солнечные и теплые выходные Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростове-на-Дону в последние летние выходные ожидается облачная погода. Об этом сообщили на сайте Гисметео.

В субботу, 26 августа, в городе целый день будет переменная облачность. Днем температура воздуха составит +27 градусов. К вечеру в Ростове станет прохладнее до +22. В городе ожидается слабый ветер до 5-6 метров в секунду.

В воскресенье, 27 августа, в донской столице погода будет аналогичной. Столбики термометров в дневное время покажут до +29 градусов. Вечером в городе температура опустится до +22…+16 градусов. Скорость ветра в этот день достигнет семи метров в секунду.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ливень в Ростове-на-Дону 10 августа 2023: прямая трансляция непогоды

Тропический ливень накрыл Ростов-на-Дону 10 августа 2023 (подробнее)