В Ростовской области разыскивают 21-летнюю жительницу Ярославля

В Ростовской области ищут жительницу Ярославля, нуждающуюся в медпомощи. Фото: "ЛизаАлерт"

Пропавшую жительницу Ярославля разыскивают в Ростовской области. Об этом сообщил поисковый отряд «ЛизаАлерт».

Анжелику Тулупову последний раз видели 22 августа. С того дня девушка перестала выходить на связь, а информации о ее местонахождении нет уже трое суток. Родные пытались найти пропавшую самостоятельно, но все попытки оказались безуспешны. Они обратились за помощью в полицию и к волонтерам. Поисковики прочесывают все близлежащие районы, чтобы найти девушку. Близкие Анжелики надеются, что она жива и скоро найдется.

Рост девушки – около 170 сантиметров. У нее худощавое телосложение, светло-русые волосы и серо-голубые глаза.

Она была одета в бежевую толстовку с капюшоном, темные штаны, черные кроссовки и малиновую панаму. С собой у нее былая черная поясная сумка.

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