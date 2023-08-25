Жителей Шахт 25 августа ждет отключение электричества

В Шахтах 25 августа десятки домов обесточат на несколько часов Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жителей Шахт 25 августа ждет отключение электроэнергии. Об этом сообщили на сайте «Донэнерго».

В этот день с 9 до 13 часов отключения пройдут по адресам: ул. Земнухова 8-24А, 3-21А; ул. Заславского 1-11, 4-18А; пер. Скреперный 1-15, 2-16; пер. Футбольный 1-9, 2-10; ул. 20 лет РККА 1-29, 2-26; ул. Врубовая 1А-11; ул. 2-я Нагорная 1-7; ул. 20 лет РККА 21-29; ; ул. Долгорукова 3-29, 4-34; пер. Владимирский 13-29, 20-28; ул. Серова 4-22 пер. Гагарина 3-45, 2-34; ул. Семашко 2-32, 1-11А; пер. Каманина 11-35, 10-18; пер. Громкий 1-11, 2А-18.

А с 9 до 16 часов без электричества останутся жители домов по адресам: ул. Пожарского 1А-29, 2-30; ул. Истринская 1-31, 2-32; ул. Футбольная 1-39, 2-22; ул. Багряная 1; ул. Минутная 1-23, 2-24; ул. Новгородская 23А-33, 26А-34; ул. Платова 37-45, 42-44; ул. О. Кошевого 1А-15, 2-14.

Днем с 13 до 16 часов планируют обесточить дома еще на нескольких улицах. Так, без электричества придется посидеть горожанам, которые проживают по следующим адресам: ул. Ведомственная 30-37, 30кв. 2-36 кв. 2; ул. Челюскина 2-48, 1А-33; ул. Свердлова 4-54, 3-49; ул. 26 Июня 2-7; ул. 2-я Конечная 1-5, 8-14; ул. Восточная Свердлова 1А-23, 2А-34, ул. Решетникова; ул. Магистральная; ул. Нововосточная; ул. Горняцкая 46-66; ул. Днепропетровская; ул. Волконского1-37; ул. О.Форш, ул. Величко .

Причиной временных отключений стали профилактические работы на оборудование.

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