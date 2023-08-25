Под санкции США попала Детский омбудсмен в Ростовской области

В Ростовской области уполномоченного по правам ребенка внесли в санкционные списки. Фото: правительство Ростовской области

Детский омбудсмен в Ростовской области попала под санкции США. Об этом 24 августа сообщили в пресс-службе Управления по контролю за иностранными активами США.

Ведомство опубликовало список из 17 жителей России, Украины, Конго, Руанда и Чеченской Республике. Они попали в санкционный список. Также санкции коснулись и международного детского центра «Артек». Так, в списке оказалась детский омбудсмен Ирина Черкасова. Причина введения санкций не уточняется.

Включение в санкционный перечень означает, что у юридического или физического лица блокируются все активы, а жителям США строго запрещаются все финансовые переводы этим людям.

Ранее «КП – Ростов-на-Дону» сообщила, что зарубежные санкции не повлияли на экспорт сельхозпродукции из Ростовской области.

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