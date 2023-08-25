Ростов-на-Дону
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ростов-на-Дону
+27°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия25 августа 2023 6:47

Трое жителей Ростова-на-Дону обманули пенсионеров на 1 млн рублей

Четверо пенсионеров из Ростовской области лишились сбережений после общения с аферистами
Ангелина СКИБА
Подозреваемые предстанут перед судом

Подозреваемые предстанут перед судом

Фото: Артем КИЛЬКИН

Троих жителей Ростова-на-Дону заподозрили в хищении 1 млн рублей у пожилых людей. Теперь это дело рассмотрит суд, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

- Утвердили обвинительное заключение по делу о мошенничестве (ч. 2, 3 ст. 159 УК РФ). Материалы направлены в суд для рассмотрения по существу, - говорится на сайте ведомства.

Жертвами телефонных аферистов в августе 2022 года оказались четверо пенсионеров. Пострадавшие поверили обманщикам, которые представились сотрудниками полиции.

По данным следствия, злоумышленники сообщили пожилым людям, что их родственники якобы оказались виновниками ДТП и теперь должны деньги. Старики сначала заплатили за близких, и только потом узнали, что оказались обманутыми.

Известно, что сами преступники приходили за платой прямо домой к пострадавшим, забирали у них последние сбережения и уходили, а потом распределяли «добычу» между собой.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростове-на-Дону водитель иномарки сбил 12-летнего велосипедиста

Юный велосипедист получил травмы после столкновения с иномаркой в Ростове-на-Дону (подробности)