Трое жителей Ростова-на-Дону обманули пенсионеров на 1 млн рублей

Подозреваемые предстанут перед судом Фото: Артем КИЛЬКИН

Троих жителей Ростова-на-Дону заподозрили в хищении 1 млн рублей у пожилых людей. Теперь это дело рассмотрит суд, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

- Утвердили обвинительное заключение по делу о мошенничестве (ч. 2, 3 ст. 159 УК РФ). Материалы направлены в суд для рассмотрения по существу, - говорится на сайте ведомства.

Жертвами телефонных аферистов в августе 2022 года оказались четверо пенсионеров. Пострадавшие поверили обманщикам, которые представились сотрудниками полиции.

По данным следствия, злоумышленники сообщили пожилым людям, что их родственники якобы оказались виновниками ДТП и теперь должны деньги. Старики сначала заплатили за близких, и только потом узнали, что оказались обманутыми.

Известно, что сами преступники приходили за платой прямо домой к пострадавшим, забирали у них последние сбережения и уходили, а потом распределяли «добычу» между собой.

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