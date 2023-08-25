В Ростовской области из-за картофельной моли под карантин попало 2850 га земли

Гусеницы картофельной моли повреждают листья, стебли и клубни Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской области, на одной из сельских территорий, расплодилась картофельная моль, из-за этого был объявлен карантин, сообщают в управлении Россельхознадзора.

По данным ведомства, вредитель поселился в Верхнесоленовском сельском поселении Веселовского района. Очаг с молью составляет 24,5 га. Под угрозой находится также «буферная зона» в 2826 га. Общая площадь карантина - 2850,5 га.

- Утверждена программа ликвидации опасной бабочки. Собственнику земельного участка, на котором нашли моль, направили предостережение, - говорится на сайте управления Россельхознадзора.

Напомним, самой вредоносной формой картофельной моли является гусеница. Именно она повреждает листья, стебли и клубни. Узнать нежелательную живность можно по желтовато-розовой или желтовато-зеленой расцветке, бледной полосе посередине и черным ножкам.

Основное распространение моли происходит при перевозке зараженного картофеля, возможна также небольшая миграция имаго.

Добавим, ранее садоводы и огородники Ростовской области пожаловались на нашествие слизней.

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