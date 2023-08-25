Власти Ростова-на-Дону отчитались о борьбе с крысами, комарами и клещами

Обработку от крыс провели на Соколова, Пушкинской, Высокой и Дорожной Фото: Михаил ФРОЛОВ

Площади обработки от комаров увеличили в Ростове-на-Дону, также ведется борьба с клещами и грызунами. Об этом сообщают городские власти.

- В общей сложности от клещей очистили 558,4 га, от личинок комара - 25 га, от летной формы комара - 105,5 га, от крыс и мышей - 31,5 га, - говорится на сайте мэрии.

Известно, что в середине недели подрядчик провел обработки в следующих местах:

- в створе Соколова и Пушкинской, на Высокой, 55, Дорожной, 52 и в переулке Суздальском - от грызунов;

- на участках парков «Левобережный», 1-го Мая, Вити Черевичкина, в парке на улице Вересаевао, на Пушкинской, около «Тачанки-Ростовчанки» и памятника пограничникам на набережной - от летающего комара;

- на участках рек Мертвый Донец, Кизитеринка, на воде первого пруда и в балке Рябинина - от личинок комара;

- на участке в переулке Суздальском - от клещей.

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