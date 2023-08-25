Услышать море: три технологии для улучшения качества звука и удобства телефонного разговора

Фото: freepik.com

В эру социальных сетей и мессенджеров традиционный телефонный разговор все еще остается популярным. Во время пляжного сезона 2023 в сети Билайн вырос голосовой трафик в курортных городах.

Так, в Анапе в июле 2023 года голосовой трафик в сети Билайн был два раза выше, чем в начале года, в Геленджике он вырос более чем в 1,5 раза. В Сочи рост голосового трафика начался еще в марте, а, например, в июле 2023 года гости и жители города проговорили по телефону более 30 миллионов минут.

Фото: freepik.com

На портале билайн нау рассказали, как технологии и приложения помогают клиентам Билайн слышать друг друга четко в любой ситуации и экономить на связи. Например, можно одновременно звонить и пользоваться мобильным 4G-интернетом, отправлять и принимать звонки и СМС через сеть Wi-Fi, а также устраивать групповые звонки. Как это сделать читайте в статье по ссылке.

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