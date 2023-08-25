Мошенники опробовали новую схему и теперь представляются сотрудниками портала «Госуслуги»

Мошенники представляются сотрудниками портала «Госуслуги» Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Специалисты ВТБ зафиксировали новую схему мошенничества: злоумышленники представляются сотрудниками портала «Госуслуги» и предлагают клиентам банков приумножить свои накопления, и для убедительности «подключают» к разговору якобы специалистов Банка России. Поводом для звонка становится повышение ставок по вкладам, которое провели за последнюю неделю крупнейшие российские банки.

Под предлогом последних изменений мошенники убеждают собеседника инвестировать свои средства, чтобы увеличить доходность накоплений. А лжесотрудники Центробанка обещают разместить средства на «безопасном» счете и даже предоставить кешбэк с накоплений. Затем у доверившихся людей выманивают коды из СМС, логины или пароли для входа в учетную запись банковского приложения.

- Новая схема относится к так называемой «социальной инженерии», когда обманным путем мошенники провоцируют банковских клиентов самостоятельно выдать свои важные персональные данные или сразу перевести деньги на счет злоумышленников. Отличие от других схем состоит в том, что злоумышленники начали представляться сотрудниками сразу двух известных государственных структур и использовать популярную новость о росте ставок по вкладам в крупнейших банках. Сочетание этих факторов не вызывает подозрения у обычных людей - предложение кажется знакомым и заманчивым. На самом деле ни Госуслуги, ни Центробанк никогда не будут звонить людям и предлагать разместить деньги, да еще и на «безопасном» счете с кешбэком. Сразу прерывайте такой диалог и сообщайте о звонке в свой банк, чтобы избежать финансовых проблем, – отметил старший вице-президент ВТБ, руководитель департамента цифрового бизнеса Никита Чугунов.

Также, чтобы обезопасить себя от звонков с неизвестных номеров, в мобильном банковском приложении можно подключить определитель номера, который уведомляет о мошенниках и спаме, а также – о полезных звонках, в том числе различных сервисов и госучреждений.