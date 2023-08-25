В Каменске-Шахтинском потушили пожар в павильоне центрального рынка

Сейчас специалисты выясняют причины случившегося
Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
В Каменске-Шахтинском произошел пожар в павильоне центрального рынка. Об этом сегодня, 25 августа, сообщили в пресс-службе управления МЧС России по Ростовской области.
- Около 4:50 выехали по адресу Торговый, 4. Горел павильон. Локализовали пламя в 5:09, все потушили в 5:23. На месте от МЧС работали 6 человек, было задействовано 2 единицы техники, - прокомментировали в экстренном ведомстве.
Известно, что во время возгорания никто из людей не пострадал. Сейчас специалисты выясняют причины случившегося.
Напомним, вчера в Ростове-на-Дону на площади в 100 кв. метров выгорел частный дом.
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