Российские банки повышают ставки по краткосрочным вкладам

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В связи с увеличением ключевой ставки многие банки улучшают условия по своим сберегательным продуктам. Так, в ВТБ с 25 августа повышаются ставки по краткосрочным вкладам в рублях.

- Повышение ставок по депозитам на длинный срок, которое мы провели на прошлой неделе, вызвало серьезной приток клиентов, желающих разместить свои средства. Многие из них при открытии вклада говорили о своем желании получить повышенный процент и по коротким вкладам с возможностью пополнения и снятия средств. Поэтому с сегодняшнего дня мы предлагаем увеличенную доходность не только по безопциональным депозитам, но и по более гибким инструментам, – прокомментировала начальник управления "Сбережения" ВТБ Наталья Тучкова.

Повышение ключевой ставки также уже привело к корректировке условий по линейке рублевых вкладов, росту ставок при размещении средств в дистанционных каналах и по накопительным счетам.