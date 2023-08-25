Сегодня Трансмашхолдинг представил новый маневровый электровоз

Фото: Максим Максименко

В Санкт-Петербурге в рамках Международного железнодорожного салона техники и технологий пространства 1520 «PRO//Движение.Экспо» Трансмашхолдинг представил новую продукцию Новочеркасского электровозостроительного завода. Это контактно-аккумуляторный маневровый электровоз постоянного тока с асинхронными тяговыми двигателями ЭМКА2.

Маневровый электровоз создан впервые в практике российского транспортного машиностроения. Новый локомотив – это существенное достижение отечественной науки и техники.

Состав предназначен для работы в локомотивных депо и на пассажирских вокзалах крупных станций, где по экологическим соображениям не могут использоваться дизельные двигатели. Также он может эксплуатироваться в условиях промышленных предприятий.

Электровоз способен работать от контактной сети или от бортового накопителя энергии. Специальная зарядная инфраструктура для локомотива не требуется. Локомотив без поезда способен пройти за счет питания от батареи до 100 км. Без подключения к контактной сети он сможет провести поезд массой до 2000 т на расстояние до 14 км.

Новый электровоз позволяет соблюдать экологические требования, при его работе исключены вредные выбросы в атмосферу, а уровень шума значительно снижен.

Использование электровоза вместо маневрового тепловоза позволит сэкономить до 70-80% горюче-смазочных материалов.