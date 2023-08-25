В Ростовской области акционер потребовал отменить ликвидацию мясокомбината

Слушания пройдут в Арбитражном суде Ростовской области
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Ростове-на-Дону акционер мясокомбината подал иск с просьбой об отмене ликвидации предприятия. Об этом можно судить по электронной картотеке Арбитражного суда Ростовской области.
Заявление в инстанцию поступило на прошлой неделе, 16 августа, к рассмотрению материалы приняли 22 августа. Предварительное слушание было назначено на 12 октября 2023 года.
- Истец оспаривает решение от 16 мая 2023 года о прекращении деятельности ЗАО «Вепоз», а также требует признать недействительной запись в ЕГРЮЛ и обязать межрайонную ФНС восстановить предприятие в реестре юридических лиц, - говорится в опубликованной документации.
Перед слушаниями суд рекомендовал истцу и ответчику «принять меры к урегулированию спора».
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