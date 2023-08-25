В видеосервисе Wink выйдет документальный сериал об ММА Фото: предоставлено ПАО «Ростелеком»

«Студия Видеопрокат» Сергея Бондарчука и Алексея Киселёва, «НМГ Студия» и Wink Originals при поддержке Института развития интернета представили первый трейлер и постер 8-серийного документального проекта об ММА «Большая битва» (16+), премьера которого состоится 22 сентября 2023 года в видеосервисе Wink.

ММА — важный для России вид спорта. С конца 90-х годов наши спортсмены побеждают в международных турнирах. Хабиб, Пётр Ян, Фёдор Емельяненко, Олег Тактаров и Ислам Махачев — каждый из них внёс огромный вклад в развитие смешанных единоборств, но чего стоит победа в ММА?

Впервые зрители смогут попасть в закулисье самого закрытого спорта в мире. Пот и кровь профессиональных бойцов, их путь к всемирной славе и богатству из далеких деревень и нищеты. Как за два десятилетия, ММА стал спортом номер один в мире, и кто стоит за этим успехом.

- «Большая битва» — наш первый документальный проект. Мы пробуем себя в этом жанре. Как начиналось развитие этого вида спорта, что о нем говорят сами бойцы, как они готовятся и идут к победе на протяжении многих и многих лет. Все это мы хотим показать молодым спортсменам — чтобы они поняли, какая это непростая, но увлекательная жизнь, - рассказал продюсер «Студии Видеопрокат», шоураннер документального сериала «Большая Битва» Сергей Бондарчук.

- Новый сериал будет интересен не только тем, кто следит за этим видом спорта, но и самому широкому кругу зрителей. В нем много полезной информации, в том числе о психологических тонкостях, которые важны как в спорте, так и в любой карьере, - отметил директор по контенту видеосервиса Wink Александр Косарим.

Премьера документального сериала «Большая битва» состоится 22 сентября 2023 года в видеосервисе Wink (СП «Ростелекома» и НМГ).

Трейлер можно посмотреть по ссылке. https://www.youtube.com/watch?v=AHilg7mugTg

Сериал «Большая битва» вошел в конкурсную программу первого Фестиваля документального контента стриминговых платформ Originals+ Doc, который состоялся в июле 2023 года. В номинации «Оригинальная героиня» победила участница сериала и чемпионка ММА Марина Мохнаткина.

Реклама. ПАО «Ростелеком»