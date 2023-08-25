В Таганроге участники форума «ФИЧА» провели забег IT-RUN

Участники спортивного соревнования пробежали дистанции в 2,2 км и 4,4 км Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Таганроге в рамках молодежного IT-форума «ФИЧА» провели круглый стол и забег. Об этом сегодня, 25 августа, в своем телеграм-канале рассказал глава администрации приморского города Андрей Фатеев.

- Программа насыщенная. Вчера в ИТА ЮФУ провели ряд мероприятий, в том числе и круглый стол на тему кибербезопасности. Работала выставка партнерских площадок. Завершился день забегом IT-RUN в парке имени Максима Горького, - написал Андрей Фатеев.

Сити-менеджер добавил, что участники спортивного соревнования смогли выбрать дистанции в 2,2 км и 4,4 км. На финише каждый получил уникальную тематическую медаль.

- 25 августа - третий день форума. Участники посетят «Самбекские высоты», а на базе ИТА ЮФУ состоится отборочный этап чемпионата России по фиджитал спорту. Там же продолжит работу круглый стол по кибербезопасности, - рассказал Андрей Фатеев.

Напомним, 23 августа губернатор Василий Голубев поприветствовал участников IT-форума. На это мероприятие съехались 500 ребят из разных регионов страны.

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