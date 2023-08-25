Жительницу Шахт, зарезавшую сожителя, осудили на 6 лет колонии

Приговор суда в силу еще не вступил Фото: Артем КИЛЬКИН

В Ростовской области шахтинка получила 6 лет колонии общего режима за убийство сожителя. Приговор вынесли с учетом смягчающих обстоятельств, сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

- Наказание смягчили после явки с повинной, полного признания вины и раскаяния женщины. Она активно помогала следствию. Учли также наличие у задержанной матери-инвалида, - пояснили в инстанции.

Известно, что приговор по делу пока не вступил в законную силу, и его еще можно оспорить.

По данным следствия, смертельная разборка между парой произошла в августе 2022 года. Размолвка случилась на почве ревности. Мужчина ударил сожительницу по лицу. После этого она пошла на кухню, взяла нож и два раза ударила обидчика в грудь.

Раненный мужчина вышел во двор, а потом уже оттуда снова начал высказывать оскорбления. Женщина, разозлившись, вышла на улицу и нанесла еще два удара, на этот раз по животу и левому плечу. В итоге пострадавший умер на месте.

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