В Донецке Ростовской области до конца года завершат рекультивацию полигона ТКО

Сейчас на полигоне работают 19 единиц техники Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Донецке Ростовской области до конца 2023 года планируют завершить рекультивацию полигона ТКО. На этом объекте в ходе рабочей поездки уже побывал заместитель главы МинЖКХ Александр Кадетов, сообщают власти.

- В 2022 году заключили контракт на 196 млн рублей на условиях софинансирования из федерального, областного и местного бюджетов. Выполнен подготовительный этап. Ведутся работы по формированию тела полигона и по устройству пассивных скважин для системы газоудаления, - прокомментировал по итогам проверки Александр Кадетов.

Сейчас на полигоне используются 19 единиц техники: один манипулятор, пять экскаваторов, два бульдозера, два катка и девять «КамАЗов». Работы собираются выполнить к декабрю.

Напомним, задачу реализуют в рамках федерального проекта «Чистая страна» нацпроекта «Экология». Рекультивация полигона позволит улучшить качество жизни 47 тысяч горожан.

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