Бизнес-леди из Миллерово присвоила чужие деньги, выплаченные за памятники

Подсудимая еще может оспорить свой приговор Фото: Артем КИЛЬКИН

В Ростовской области бизнес-леди получила 2 года и 6 месяцев условно с испытательным сроком за махинации с продажей памятников. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

- Приговор вынесли по шести эпизодам мошенничества (ч. 2 ст. 159 УК РФ). Подсудимая признала себя виновной частично и отказалась от дачи показаний. Приговор в силу пока не вступил, сейчас его еще можно обжаловать, - рассказали в инстанции.

По данным следствия, нарушительницей оказалась индивидуальный предприниматель из города Миллерово. С февраля по октябрь 2022 года она договаривалась с людьми об установке памятников, брала за это деньги, но в итоге ничего не делала.

- Всю поступившую оплату женщина тратила по своему усмотрению. Ущерб составил 331 350 рублей, - добавили в пресс-службе судов региона.

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