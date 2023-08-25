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НовостиОбщество25 августа 2023 14:52

В Ростовской области пройдет акция «Ночь в кино»

В регионе акцию поддержат на 58 площадках
Екатерина ЖУКОВА
Участники акции смогут бесплатно посмотреть три фильма.

Участники акции смогут бесплатно посмотреть три фильма.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Ростовская область станет участницей ежегодной акции «Ночь в кино». На 58 площадках с 26 на 27 августа будут бесплатно демонстрироваться три картины. Об этом сообщается на сайте правительства региона.

Акция посвящена Дню российского кино. Его отмечают 27 августа. Среди организаторов акции – Министерство культуры России.

- Кино является одним из популярных массовых видов искусства и занимает одно из важнейших мест в жизни современного человека, – отметила министр культуры Ростовской области Анна Дмитриева.

Также чиновница добавила, что акция дает возможность бесплатно посмотреть хорошие фильмы в компании с семьей и друзьями. В этом году благодаря акции дончане смогут увидеть картины «Чебурашка», «Вызов», а также фильм «Праведник».

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