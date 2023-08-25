Более 3 млн тонн угля добыли шахтеры Ростовской области за I полугодие 2023 года

Глава региона вручил областные награды сотрудникам горняцких предприятий. Фото: сайт правительства Ростовской области

Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что донские горняки нарастили добычу угля на 5 %. Эта информация прозвучала 25 августа на встрече, которая состоялась в честь Дня шахтера.

- Горняки вносят весомый вклад в укрепление индустриальной мощи региона и страны. В первом полугодии 2023 года добыли более 3 млн тонн угля, что на 5 % больше, чем за тот же период 2022 года. До конца нынешнего года запланирован ввод новых очистных забоев на шахтах «Шерловская-Наклонная» и «Садкинская», - отметил Василий Голубев.

Губернатор подчеркнул, что власти региона оказывает всю возможную поддержку шахтерским предприятиям. Только за 5 прошедших лет объем выделенных средств из областного бюджета превысил 630 млн рублей. Деньги пошли на субсидирование процентной ставки по инвестиционным кредитам, а также были перечислены в виде налоговых льгот на имущество и прибыль. Два инвестпроекта включили в «губернаторскую сотню».

- Вы представляете одну из самых героических среди мирных профессий на земле. Шахтеры Ростовской области установили множество трудовых рекордов. Отдельно хотелось бы поблагодарить ветеранов отрасли. Ваши достижения - настоящий маяк, ориентир для молодых специалистов, - подчеркнул Василий Голубев.

Глава региона вручил областные награды и поощрения сотрудникам горняцких предприятий, а после этого за чашкой чая лично пообщался с горняками и ветеранами шахтерского труда.

Напомним, Ростовская область - основной угледобывающим регион европейской части России. Общее количество запасов угля на Дона составляет 14,3 млрд тонн, из них разведано 6,5 млрд тонн. Запасы угля более чем на 80 % представлены антрацитами, имеется каменный, коксующийся уголь, незначительную часть составляет бурый уголь.

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