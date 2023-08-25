В Ростове устранили порыв на улице Орбитальной

В Ростове-на-Дону подрядчики устранили порыв водовода диаметров 1000 мм Фото: Лейла МИРИШОВА

В Ростове устранили прорыв на водоводе в 1000 мм. Об этом 24 августа сообщили в пресс-службе Ростовводоканала. Происшествие случилось на улице Орбитальной. Как уточнили в компании, система наполняется водой.

- Временно может быть ограничено водоснабжение в границах улицы Вятской от улицы Орской до переулка Днепровского, микрорайон Темерник, сады РСМ-товарищ, Салют, Изумруд, Факел, Урожай, - уточнили в пресс-службе.

В течение трех часов система заполнится водой, и водоснабжение будет восстановлено в полном объеме.

Напомним, что 10 августа в донской столице на улице Каяльской произошел порыв одного из магистральных водоводов. Из-за чего водой залило частные дома и дворы многоэтажек. Причиной порыва стал гидроудар, случившейся после перебоев с электроэнергией во время грозы.

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