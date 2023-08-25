В Таганроге основные работы в ДК завершат к концу 2023 года

В Таганроге капремонт ДК на улице Петровской, 104 готов на 33%. Фото: администрация Таганрога

Основные работы в ДК Таганрога завершат к концу 2023. Об этом сообщил глава администрации приморского города на своей странице в соцсети.

- В городе много кружков и секций, которые работают именно на базе местных ДК. Сейчас в двух социально значимых объектах проводятся капитальные ремонты. Завершения работ ждём к концу года. Сегодня снова побывал на объектах, - рассказал Андрей Фатеев.

Сегодня в ДК на улице Петровской, 104 готовность объекта составляет пока 33%. Каждый день около 40 подрядчиков занимаются капитальным ремонтом здания. Специалисты уже закончили штукатурить и окрашивать. Также сейчас подрядчики занимаются монтированием системы отопления и устройством потолков.

Отметим, что сейчас идет капремонт еще одного ДК, который расположен на улице Ленина, 212. Этот объект готов на 30%.

- Здесь демонитированы прежнее штукатурное покрытие и оконные блоки, обустраивается бетонное основание внутреннего парадного двора, - сообщил сити-менеджер Таганрога.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростове в список капремонта на 2023 год внесли 877 домов

На это власти выделят 7,2 миллиарда рублей (подробнее)