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НовостиОбщество25 августа 2023 20:37

Росстат зафиксировал повышение цен на бензин в Ростовской области

По данным Росстата в Ростовской области больше всего подорожал дизель
Лейла МИРИШОВА
Росстат зафиксировал повышение цен на бензин в Ростовской области

Росстат зафиксировал повышение цен на бензин в Ростовской области

Фото: Олег УКЛАДОВ

Росстат зафиксировал повышение цен на бензин в Ростовской области. Об этом сообщили на сайте ведомства.

Согласно статистическим данным, наблюдается резкое повышение цен на топливо. Так, литр АИ-92 увеличился в цене до 50,64 рублей на конец июля. А вот марка ИА-95 в июле в цене составила 56,37 рублей. Стоимость увеличилась и на АИ-98. В июле цена составила 64, 47 рублей за литр. Больше всего стоимость выросла у дизельного топлива – 56,44 рубля за литр.

Отметим, что в правительстве Ростовской области рост цен на топливо объяснили высокой транспортной загрузкой из-за сезона отпусков. Многие граждане направляются на отдых в Крым через донской регион. Власти заверили, что проблем с бензином на АЗС нет, а запасов хватит на 7-10 дней.

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