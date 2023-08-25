В Ростовской области водитель выплатит штраф в 200 тысяч за взяточничество

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье «Дача взятки». Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Егорлыкском районе водитель выплатит крупный штраф за взяточничество. Об этом сообщили в прокуратуре Ростовской области 25 августа.

По информации пресс-службы, в июне текущего года водителя авто остановил инспектор ГИБДД за нарушение правил дорожного движения. Выяснилось, что мужчина был подвыпивший. Он предложил взятку правоохранителю, чтобы тот не привлек его к административной ответственности. Однако его незаконные действия были пресечены, а денежные средства изъяты. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье «Дача взятки».

- Суд приговорил мужчину к одному году девяти месяцам лишения свободы с применением условно с испытательным сроком три года, со штрафом в размере 200 тысяч рублей, - сообщили в ведомстве.

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