В Ростовскую область придет похолодание резкое до +7

Столбик термометра на Дону может опуститься до +7. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростовскую область в ближайшие сутки придет похолодание. Такой прогноз дают синоптики ростовского Гидрометцентра.

По данным специалистов, 26 августа днем на термометре будет +21 — +26 градусов, по югу — до +30. Серьезных осадков не ожидается.

В ночь на 27 августа столбик термометра может опуститься до +13 — +18 градусов, местами — до +7. Днем потеплеет до +24 — +29 градусов, по югу — до +32. Будет ясно и без осадков.

Напомним, ранее ростовский климатолог Александр Иошпа спрогнозировал похолодание в последней декаде августа. По его словам, в это время солнце начинает уходить, поэтому земля постепенно остывает.

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