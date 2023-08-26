Гендиректор колбасного завода из Ростова рассказал, из чего делают колбасу

По словам специалиста, в колбасе используется до 85% мяса. Фото: Мария АНАНОВА

Гендиректор одного из колбасных заводов Ростова рассказал, что бытующее мнение о том, что в колбасу добавляют туалетную бумагу, неверно. Ее класть невыгодно, сообщает donnews.ru.

По словам руководителя предприятия, у них на производстве в колбасе используется 85% мяса. А туалетную бумагу они не используют, она в пересчете на килограммы дороже мяса.

В колбасу на заводе обычно кладут поровну курятину и свинину, а баранину практически не используют — цена на нее заоблачная. Сейчас из-за подорожания мяса курицы стали больше класть свинины.

Напомним, бабушка шести внуков, повар-кондитер из Ростова для «КП - Ростов-на-Дону» составила топ свежих блюд, с помощью которых можно освежиться в жару. В них вошли, в том числе, салат «Бабушкина радость» и деревенское «смузи».

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