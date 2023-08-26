В Ростове на Северном сгорели мусорные контейнеры

Огонь охватил 15 кв метров мусорных контейнеров.
Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ
В Ростове 26 августа местные жители сообщили о черных клубах со стороны улицы Вавилова. По словам очевидцев, их было видно за несколько километров.
В донском МЧС сообщили, что это загорелись мусорные контейнеры, установленные на улице Вавилова, 68Б.
В 15.17 на пульт дежурного МЧС поступил сигнал о возгорании. Возгорание тушили две автоцистерны. Площадь пожара составила 15 кв. м.
Напомним, сегодня на улице Большой Садовой по дороге проехал охваченный огнем автомобиль. Машину потушили на площади 5 кв м.
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