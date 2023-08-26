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НовостиОбщество26 августа 2023 15:44

83-летняя пенсионерка из Таганрога передала мошенникам полмиллиона рублей

Пенсионерка из Ростовской области лишилась денег, спасая сына от ответственности за ДТП
Дмитрий Кутепов
Полицейские возбудили уголовное дело статье «Мошенничество».

Полицейские возбудили уголовное дело статье «Мошенничество».

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Таганроге 83-летняя пенсионерка отдала мошенникам 557 тысяч рублей, думая, что спасает своего сына от ответственности за ДТП. Об этом сообщили в донском главке полиции.

Пожилая женщина рассказала полицейским о звонке неизвестного человека. По ее рассказу, злоумышленник утверждал, что ее сын был виновником ДТП. Как оказалось, звонок вызвал у пенсионерки страх и тревогу.

Неизвестный угрожал, что если она не возместит ущерб, который пострадавший получил в результате происшествия, то против ее сына будет возбуждено уголовное дело, а он получит максимальное наказание.

Злоумышленник сказал ей передать все свои сбережения сотруднику, который якобы придет к ней домой. Он уверил ее, что такой способ является наиболее безопасным, так как никто не будет знать об этой операции. Затем мошенник запретил ей звонить кому-либо после передачи денег, предупредив, что это может нарушить план.

Из-за волнения и испуга пенсионерка решила следовать советам незнакомца и не связываться с родственниками, чтобы проверить правдивость его слов. В итоге она передала свои накопления, составляющие 557 000, курьеру.

Женщина осознала, что стала жертвой аферистов, только после того, как поговорила с родственникам и узнала, что ее сын находится в безопасности.

Полицейские возбудили уголовное дело по части 3 статьи 159 УК России «Мошенничество».

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