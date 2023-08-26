83-летняя пенсионерка из Таганрога передала мошенникам полмиллиона рублей

Полицейские возбудили уголовное дело статье «Мошенничество». Фото: Мария ЛЕНЦ

В Таганроге 83-летняя пенсионерка отдала мошенникам 557 тысяч рублей, думая, что спасает своего сына от ответственности за ДТП. Об этом сообщили в донском главке полиции.

Пожилая женщина рассказала полицейским о звонке неизвестного человека. По ее рассказу, злоумышленник утверждал, что ее сын был виновником ДТП. Как оказалось, звонок вызвал у пенсионерки страх и тревогу.

Неизвестный угрожал, что если она не возместит ущерб, который пострадавший получил в результате происшествия, то против ее сына будет возбуждено уголовное дело, а он получит максимальное наказание.

Злоумышленник сказал ей передать все свои сбережения сотруднику, который якобы придет к ней домой. Он уверил ее, что такой способ является наиболее безопасным, так как никто не будет знать об этой операции. Затем мошенник запретил ей звонить кому-либо после передачи денег, предупредив, что это может нарушить план.

Из-за волнения и испуга пенсионерка решила следовать советам незнакомца и не связываться с родственниками, чтобы проверить правдивость его слов. В итоге она передала свои накопления, составляющие 557 000, курьеру.

Женщина осознала, что стала жертвой аферистов, только после того, как поговорила с родственникам и узнала, что ее сын находится в безопасности.

Полицейские возбудили уголовное дело по части 3 статьи 159 УК России «Мошенничество».

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