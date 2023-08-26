В Ростове местные жители вновь пожаловались на заросли амброзии

Сейчас амброзия опасна для людей - она цветет. Фото: Дмитрий Кутепов

В пятницу, 25 августа, на сайте сервиса «Благоустройство Ростова» местные жители вновь пожаловались на заросли амброзии.

На этот раз опасное растение, вызывающее аллергию у людей, нашли на улице Орской, 23.

Ростовчане призвали власти города навести там порядок и убрать опасный сорняк.

Напомним, с 2019 года в Ростовской области количество пыльцы амброзии в воздухе увеличилось почти в два раза. При этом ученые прогнозируют, что к 2050 году содержание этих аллергенных пыльцевых зерен в воздухе может увеличиться в четыре раза, достигнув значения в 2800 зерен на кубический метр. Такой значительный рост связан, в том числе, с возможностью переноса этих зерен на расстояние до 100 километров.

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