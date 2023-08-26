Баскетбольный клуб из Ростова «БАРС-РГЭУ» попрощался с 28-летним защитником

Сергей Полухин покинул «БАРС-РГЭУ» по завершении срока контракта. Фото: БК «БАРС-РГЭУ».

Баскетбольный клуб «БАРС-РГЭУ» покинул 28-летний защитник Сергей Полухин, сообщается на сайте БК.

Защитник, как и положено было по контракту, отыграл в клубе сезон 2022/2023.

Сергей Полухин является учеником ДЮСШ-7 в городе Ростове-на-Дону. Он стал серебряным призером Первенства России и бронзовым призером Европейской Юношеской Баскетбольной Лиги, выступая за команду «Самара». Также имеет спортивный разряд КМС России.

Напомним, что клуб «БАРС-РГЭУ» намерен стать вторым в топе мужским клубом донской столицы после ФК «Ростов», усилив зрительский интерес к баскетболу в городе. В новом сезоне они планируют адаптироваться к Суперлиге. Для этого они усилили состав новыми игроками.

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