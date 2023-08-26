В Таганроге 1 сентября из-за Дня знаний ограничат продажу алкоголя

Алкоголь можно будет продавать только в общепите и магазинах беспошлинной торговли. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

В Таганроге 1 сентября, когда будет отмечаться День знаний, в соответствии с областным законом, будет запрещена розничная продажа алкоголя. Об этом предупредили в горадминистрации.

При этом власти напомнили тем, кто может захотеть нарушить областное законодательство, об ответственности за это. Так, в соответствии с пунктом 3 статьи 14.16 КоАП РФ должностным лицам может грозить штраф до сорока тысяч рублей, юрлицам — до трехсот тысяч рублей.

Отметим, что торговые ограничения не применяются к продаже сидра, пуаре и медовухи в заведениях общественного питания и в магазинах, где осуществляется беспошлинная торговля.

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