Близкие похоронили многодетную семью, погибшую в ДТП под Волгодонском

С отцом и четверыми детьми пришли проститься родственники и близкие. Фото: Сергей ГАПОН

В Ростовской области родственники похоронили супругов и их четверых детей, погибших в ДТП 21 августа на дороге под Волгодонском. Об этом «КП — Ростов-на-Дону» рассказал источник.

Проститься с семьей пришли более тысячи человек. По словам местных жителей, присутствовали близкие погибших, друзья и просто знакомые - в родном поселке этих людей многие знали.

Напомни, по предварительным данным, 23-летний водитель «Лады Приоры» выехал на встречную полосу, не убедившись в безопасности маневра. Там он врезался во встречный автомобиль «ВАЗ 2114». Погибли все, кто находился в машинах. В «ВАЗе» находились супружеская пара и их дети, в «Ладе» - молодые жених и невеста.

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