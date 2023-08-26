В Ростовской области 22-летний водитель попал в ДТП, пострадали два подростка

Пассажиров "Лады" доставили в медучреждение. Фото: отдел пропаганды ГИБДД по региону.

В городском округе Зверево в Ростовской области два подростка пострадали в ДТП. Авария случилась вечером 26 августа на автодороге «ул. Лермонтова г. Зверево — п. Михайловка».

22-летний водитель «Киа Рио» ехал из города Зверево в сторону поселка Михайловка. По предварительным данным, он начал обгон в месте, где это запрещено. В результате автомобиль врезался в «Ладу Гранта».

В результате аварии пострадали 13-летний и 17-летний подростки, которые находились в «Ладе».

— Пассажиры получили травмы и были доставлены в медицинское учреждение, — прокомментировали в отделе пропаганды ГИБДД по Ростовской области.