1 сентября синоптики прогнозируют в Ростове до +32 градусов тепла

Во время жары от солнечного удара отлично спасает зонтик. Фото: Дмитрий Кутепов

1 сентября, в День знаний, Ростовский гидрометцентр прогнозирует в Ростове теплую малооблачную погоду без осадков.

Днем в этот день столбик термометра может подняться до +32 градусов. При этом будет совсем небольшой ветер — до 4 метров в секунду.

При этом в большинстве районов области будет приблизительно такая же погода без осадков. Только Боковской, Казанской, Миллерово, Цимлянске и Чертково прогнозируют немножко более прохладный день — до +29 градусов.

Ночью столбик термометра опустится до +17 градусов, что будет на несколько градусов теплее, чем за день до этого.

Напомним, что 1 сентября в Ростове будет действовать ограничение на продажу алкоголя. При этом исключение сделано для сидра, пуаре и медовухи, продающихся в общепите и магазинах беспошлинной торговли.

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