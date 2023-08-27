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НовостиОбщество27 августа 2023 8:24

В Ростовской области чрезвычайная пожароопасность сохранится 27 и 28 августа

Из-за пятого класса пожароопасности в Ростовской области запрещено жечь костры и растительность
Дмитрий Кутепов
Чрезвычайная пожароопасность прогнозируется в большинстве районов области.

Чрезвычайная пожароопасность прогнозируется в большинстве районов области.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В большинстве районов Ростовской области сохранится чрезвычайная пожароопасность 27 и 28 августа, предупредили в донском МЧС.

При этом есть и районы, где сохраняется высокая пожароопасность. Это некоторые северо-западные районы, северо-восточные, часть центральных районов, Приазовье, а также Ростов.

Отметим, что во время чрезвычайно пожароопасности нельзя разводить костры, жечь траву и камыш, а также бросать непотушенные сигареты, так как большинство ландшафтных пожаров происходит по вине людей.

Напомним, из-за высокой пожароопасности в Ростове усилили контроль по профилактике лесных пожаров. Этим в районах города занимаются межведомственные оперативные группы. Также они используют 7 камер видеонаблюдения, которые находятся в местах, удаленных от центра города.

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