В Ростове и Новочеркасске ученые проверят загрязнение воздуха от выхлопов машин

Ученые выяснят, как транспорт загрязняет воздух в разное время дня. Фото: Дмитрий Кутепов

В Ростове и Новочеркасске по заданию «ВНИИ Экологии» ученые проведут исследование загрязнения воздуха от транспорта. Информация об этом размещена на сайте Госзакупок.

В документации отмечается, что на это институт потратит 31,57 млн рублей.

Экологи хотят узнать новые данные о том, насколько загрязняет воздух городов транспорт, движущийся по дорогам.

В техзадании отмечается, что в Ростове будет проведено исследование в 549 местах, в Новочеркасске — 118.

Замеры будут проходить на дорогах с разной интенсивностью движения транспорта и в разное время, в том числе и в часы-пик.

Все работы будут проведены осенью. А их результаты лягут в основу научного исследования.

Напомним, ранее ученые опубликовали информацию о том, где в Ростовской области самые загрязненные места, а также к каким заболеваниям приводят вредные вещества в атмосфере.

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