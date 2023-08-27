В Ростовской области на трассе М-4 «Дон» загорелась фура с щебнем

Причину возгорания фуры установят специалисты. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В воскресенье, 27 августа, в Ростовской области на федеральной трассе М-4 «Дон» загорелась фура, перевозившая щебень. Причем произошло это во время движения.

В донском МЧС сообщили, что им сигнал о возгорании поступил в 11.54. Когда пожарные прибыли на место, тушить им уже ничего не пришлось. С огнем справились сами автомобилисты.

Напомним, в субботу утром в центре Ростова по улице Большой Садовой проехал неуправляемый полыхающий «Дэу Матиз». Во время происшествия никто не пострадал, но автомобиль выгорел полностью. Возгорание ликвидировали на площади 5 кв метров.

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