В Таганроге установили дополнительные контейнеры для крупногабаритного мусора

Об установке дополнительных контейнеров власти заранее сообщаются местным жителям. Фото: телеграм-канал Андрея Фатеева.

В Таганроге установили несколько «лодочек» для сбора крупногабаритного груза, сообщил в своем телеграм-канале глава города Андрей Фатеев.

— Уже вторую неделю подряд по просьбам жителей организуем дополнительные точки сбора для крупногабаритного мусора. Такое предложение поступало не раз на встречах с таганрожцами, — отметил сити-менеджер.

Андрей Фатеев уточнил, что о появлении дополнительных контейнеров местных жителей заранее оповещают. Это удобно как для людей, так и для города, уменьшая количество несанкционированных свалок.

На данный момент контейнеры поставили на пересечении улицы Октябрьской и 9, 14, 17, 21 и 25 переулков.

— Давайте помнить про золотое правило: чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят. Призываю поддерживать порядок в городе совместными усилиями, — обратился к таганрожцам градоначальник.

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