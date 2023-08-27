Ростовчанин попытался поймать выпавшую из окна девушку и попал на камеру

О происшествии в одном из микрорайонов сообщили в соцсетях.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
В Ростове-на-Дону очевидцы сообщили, что в Западном микрорайоне из окна выпала девушка. По словам очевидцев, ей попытался помочь мужчина, который находился возле дома.
Видео момента происшествия появилось в социальных сетях. На кадрах видно, как один из мужчин пытается поймать девушку и в последний момент успевает бросить рюкзак, чтобы смягчить удар.
Свидетели инцидента сообщили, что пострадавшая выжила. Ее госпитализировали.
Отметим, официальная информация о происшествии не поступала. Что стало причиной происшествия, неизвестно.
Напомним, в июле с Ворошиловского моста в Ростове упал мужчина. Его забрали в больницу, где позже он скончался.
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